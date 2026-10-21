Palmeiras y Fluminense definen hoy al primer finalista de la Copa Los equipos de Sao Paulo y Río chocarán esta noche en la casa del verdao por un pase a la final de la Libertadores.

Palmeiras y Fluminense chocarán esta noche en el Nubank Park de la ciudad Sao Paulo por la semifinal de vuelta de la Copa Conmebol Libertadores. El equipo local llega con la ventaja de haber vencido en Río de Janeiro por 1-2, por lo que buscará sellar la clasificación al partido decisivo en su casa y ante su gente.

Por su parte, el Fluminense intentará hacer la épica y dar vuelta el marcador global de visitante, con la esperanza de poder pelear por su segunda Libertadores, luego de haber ganado la primera en el año 2023 derrotando a Boca Juniors en la final.

El capitán albirrojo, Gustavo Gómez, como prácticamente siempre será de la partida en el verdao, recordando que el Palmeiras se encuentra invicto en su estadio desde hace nueve partidos, por lo que si el Fluminense busca eliminarlo, tendrá que hacer un esfuerzo importante.