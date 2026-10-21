Por celos mató a su primo e hirió a 3 mujeres Rabioso ñato arremetió en la casa de su ex con un kyse y huyó.

Ñato celoso mató a su primo por celos e hirió con kyse a su ex pareja, ex suegra y ex cuñada.

Un atroz ataque a puñaladas sacudió la compañía Guavirá de Yataity del Norte. Un sujeto mató a su primo e hirió de gravedad a su ex, ex suegra y cuñada. El fallecido fue identificado como Mauro Francisco R. C. (29). El supuesto autor, Alfredo R. (37), actuó por un ciego ataque de celos.

Se enteró de que su ex salía con su primo y fue a masacrarlos a todos a puñaladas. Mauro cayó muerto en el patio tras recibir estocadas mortales en la tráquea. Las tres mujeres quedaron gravemente heridas tras la sangrienta furia del arriero. El asesino escapó en la moto de la víctima fatal y luego la quemó todita.

La Policía halló el biciclo incinerado a un kilómetro de la escena del crimen. Fiscalía y agentes de Santaní buscan intensamente al peligroso prófugo. El caso quedó bajo la investigación del fiscal Cristian González y del Departamento de Investigaciones de San Estanislao. El supuesto autor continúa prófugo y las autoridades despliegan intensos operativos para su captura.