Presi de Nacional llama a “no ser sensibles” con dichos de Alfaro El dirigente del albo salió al paso de las reacciones de ciertos entrenadores respecto a las críticas del DT de la Albirroja sobre el actual estado del fútbol paraguayo.

El presidente del Club Nacional, Enrique Sánchez, habló acerca de la polémica desatada debido a las declaraciones del DT de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, acerca de su informe sobre el estado actual del fútbol paraguayo, siendo bastante crítico con este, lo cual desató reacciones de entrenadores como Pablo Sánchez o Francisco Arce, e incluso motivó un comunicado en respuesta del Club Olimpia.

Para Sánchez, es necesario ser menos sensibles sobre las críticas que el DT argentino ha realizado, diciendo: “le tengo un cariño tremendo, es mi amigo el Chiqui Arce, lo considero un gran técnico, uno de los mejores del fútbol paraguayo, pero creo que hay veces que tenemos que estar menos sensibles, o menos apertrechados de escuchar una cuestión que muchas veces no pasa de la médula, no tiene la relevancia para instalarse ni profundizarse”.

Habló de poner paños fríos a toda esta situación, revelando que: “Vamos a tomar un café con Alfaro, con el profe Chiqui, con Vitamina y con todos. Tenemos que hacer y abrazarnos todos. Todo esto pasa por un dime y diretes que no tiene mucha relevancia”.

Recordó además que Gustavo Alfaro “estas cosas las dijo antes del Mundial, durante el Mundial y después del Mundial. Puso claramente en perspectiva y comparaciones cuán cerca y cuán lejos estamos de los niveles más altos de atletas de élite. ¿Cómo nos puede molestar eso? ¿O nadie puede señalarnos?”.