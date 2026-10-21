Presidente de Ameliano dice que “código de vestimenta” es “una boludez” Tremendo guyryry se armó cuando la jefa de prensa de la V Azulada publicó en redes supuestas reglas a la hora de vestirse para cubrir los partidos del club.

La jefa de prensa del Club Sportivo Ameliano, Milena Olmedo, publicó un flyer en redes sociales en el cual establecía un supuesto “código de vestimenta” para los periodistas y fotógrafos que fueran a cubrir los partidos del club. Esto rápidamente llamó la atención, y el propio presidente de la institución, Héctor Melgarejo, tuvo que salir a aclarar la situación.

En charla con el programa Fútbol a lo Grande, el presidente dijo directamente que lo del “código” le parecía “una boludez, todos se pueden ir como se sientan cómodos para trabajar”, reconociendo además que no entiende las razones por las que la jefa de prensa realizó la publicación. “No sé por qué lo hizo” dijo textualmente el dirigente.

Debido a esto, el Club terminó dando a conocer otro comunicado con el correspondiente pedido de disculpas por la situación que se generó, mientras que todavía se desconocen las razones detrás de la publicación.