PSG puede ligar una sanción por pancarta contra el Barsa El equipo catalán denunció a los hinchas del de la capital francesa por una pancarta que hablaba de una “Masacre a la parisina”.

El París Saint Germain logró una gran victoria ayer martes ante el Barcelona por 4-2, sin embargo, la polémica no dejó de estar presente debido a un hecho extra futbolístico que tuvo que ver con algo que pasó en las gradas. Los locales exhibieron una pancarta que rezaba ‘Massacre à la parisienne’ (‘Masacre a la parisina’), haciendo referencia a la antigua película de terror “La Masacre de Texas”.

En la pancarta se veía a un hombre con una máscara y una sierra eléctrica, destrozando el escudo del equipo catalán. Debido a esto, el Barcelona anunció que reportará el hecho ante la UEFA, el cual puede terminar con una sanción para los parisinos. Por si eso fuera poco, se habla de que los hinchas locales habrían hecho cantos de “Puta Barsa” durante el encuentro.

El PSG ya había sido sancionado por los incidentes de público de la final de la “Champions” 2025, en la que ganó el título frente al Inter de Milán (5-0) el 31 de mayo, con 148.000 euros.

La sanción incluyó una multa de 100.000 euros por invasión de campo y encendido de bengalas, otra de 30.000 por lanzamiento de objetos, otra 10.000 por transmitir un mensaje inadecuado para un evento deportivo “UEFA mafia” y desacreditar a la UEFA y otra de 8.000 por daños.