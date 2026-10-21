Se mimó y tiró la casa por la ventana en su cumple Hace días la cuerona Jennifer Ruiz Díaz estuvo de cumpleaños y contó a Crónica cómo disfrutó su fecha feliz. “Me siento muy feliz, rodeada de mucho c…

Cumplió un año más y celebró con una sesión de fotos y entrega de donaciones en el Chaco.

Hace días la cuerona Jennifer Ruiz Díaz estuvo de cumpleaños y contó a Crónica cómo disfrutó su fecha feliz. “Me siento muy feliz, rodeada de mucho cariño”, tiró la cumpleañera quien celebró la nueva vuelta al sol con una purete sesión de fotos y entregó donativos en el chaco paraguayo.

“¡Ay, muchas gracias! Me encanta celebrar mi cumpleaños con una sesión de fotos. Es una manera de regalarme un momento especial, sentirme linda y guardar un recuerdo de esta etapa. Disfruto muchísimo de las producciones, de crear diferentes looks y de todo el trabajo que hay detrás. Me pone muy feliz que les haya gustado”, he´i.

Se refirió a las donaciones en el Chaco como “una de las cosas que más me emocionan. Tengo amigos que siempre están dispuestos a acompañarme y colaborar, y eso me llena el corazón. Ya hace varios años que vengo celebrando así, quizás no es mucho lo que hacemos pero una pequeña acción de amor. Puede significar muchísimo para las personas que necesitan”.

La cuerona he´i avei que su corazón está muy tranquilo y feliz. “Estoy en una etapa en la que valoro mucho la paz, la sinceridad y las cosas que realmente me hacen bien. Creo que el amor tiene que sumar, acompañarte y darte tranquilidad”, contó.