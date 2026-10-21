Si el río Paraguay pasa los 3 metros, Asunción activará la alerta El río Paraguay sigue subiendo lentamente y ya pone en alerta a las autoridades de Asunción, que no quieren que la crecida agarre desprevenidas a las…

El río Paraguay sigue subiendo lentamente y ya pone en alerta a las autoridades de Asunción, que no quieren que la crecida agarre desprevenidas a las familias de las zonas más vulnerables del Bañado Sur.

Actualmente, el cauce se encuentra en 2,77 metros y todavía no hay familias evacuadas por inundación. Sin embargo, ante los pronósticos de lluvias relacionados con el fenómeno de El Niño, la Municipalidad ya está preparando sus planes de contingencia.

Héctor Ferreira, director del Centro Municipal N.º 1 Ita Yvaté, explicó que la alerta municipal se activaría cuando el río llegue a los 3 metros, mientras que las primeras afectaciones importantes podrían darse al alcanzar los 5 metros. “A partir de los tres metros sería la alerta municipal que se iría dando, pero afectación en sí tendríamos a partir de los cinco metros”, advirtió el funcionario en conversación con la Tribu 650 AM.

Según las estimaciones, unas 1.000 familias de las zonas de Santa Ana, San Cayetano y Tacumbú podrían resultar afectadas si el nivel del río sigue subiendo.

Por ahora, seis familias asentadas en el cauce normal del río ya fueron notificadas de manera preventiva para que estén atentas ante cualquier situación de riesgo.