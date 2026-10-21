“Si veo gente vestida de fantasma le voy a garrotear” El intendente de Caapucú, Gustavo Penayo, no se anda con rodeos con el Halloween.

El intendente de Caapucú volvió a poner mano dura contra Halloween y no quiere saber nada de brujas ni diablos en su pueblo. Gustavo Penayo vetó las celebraciones por segundo año consecutivo en todo el municipio perteneciente a Paraguarí.

El jefe comunal fue contundente y calificó la festividad yankee como una auténtica “fiesta satánica”. Cuestionó duramente los disfraces alusivos al terror, el descontrol y el consumo desmedido de alcohol.

En comunicación con la 1020 AM, el intendente avisó que no le temblará la mano para hacer cumplir la norma. “Si se van vestidos de fantasmas o de diablo le voy a garrotear, para eso se le avisa antes”, disparó sin filtro. Agregó que “si me eligen como autoridad y no van a respetar lo que decimos, ¿entonces para qué estoy?”.

Con rabia y fiel a su estilo, remató sobre los infractores: “¿Y qué querés que haga, que le dé un beso?”. Aseguró que estas fiestas promueven prácticas contrarias a los valores religiosos y culturales de la zona. “He considerado una fiesta satánica donde se visten del diablo, de Drácula, y se van a tomar hasta no reconocerse”, afirmó.

Para la autoridad comunal, este tipo de festejos representa una total “desviación” para los jóvenes. La medida prohíbe terminantemente cualquier actividad pública o privada alusiva a la “Noche de Brujas”, del próximo 31 de octubre.

Gustavo Penayo, intendente de Caapucú.

Cacería de brujas

Además de esta aseveración el jefe comunal, quien por segundo año consecutivo prohíbe dicha actividad explicó que “las personas pueden hacer su festejo privado en sus hogares sin problema, pero para el año que viene, cuando tengan que renovar sus registros de conducir o habilitaciones, no podrán hacerlo por haber desobedecido dicha orden municipal. Vamos a poner agentes de PMT que van a controlar toda la noche y avisar a la fiscalía si alguien está en infracción”.