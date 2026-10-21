Uno irá a Barrio Obrero, el otro está complicado Una buena y una mala para “Vitamina”, pensando ya en el clásico.

Dos noticias para “Vitamina”, una buena y una mala, apuntando ya al clásico de la Fecha 17 del Torneo Clausura 2026. Si bien toda la energía está puesta en lo que será el choque del domingo ante Sportivo Ameliano, Pablo Sánchez ya sabe que no podrá contar con dos de sus figuras de los últimos encuentros, Juan Vera y Juan Fernando Alfaro, quienes se retiraron lesionados el pasado sábado en Sajonia.

Pero, pensando en la visita a Barrio Obrero del siguiente fin de semana, “Vita” podrá contar con Juan Vera que sufrió un edema en el isquiotibial y tendrá 10 días de recuperación, por lo que estaría en el clásico sin problema.

El que está casi descartado para ir a “La Nueva Olla” es Alfaro, que sufrió una rotura fibrilar de 3 milímetros en el isquiotibial derecho y tendrá 15 días de recuperación y no llegaría para el duelo del 1 de noviembre.

Hoy define. En cuanto al onceno para visitar a Ameliano, “Vitamina” comenzará a prepararlo en el entrenamiento de este miércoles y empezará a buscar las alternativas para reemplazar a las bajas.