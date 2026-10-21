[VÍDEO] Ángel Romero puso en su lugar a Thiago Mendes El jugador paraguayo de Boca Juniors le exigió respeto a su rival del Vasco Da Gama luego de la victoria Xeneize y a raíz de un posteo polémico del brasileño.

Ángel Romero le exigió respeto a Thiago Mendes luego de un polémico posteo de este antes del partido con Boca.

Luego de que Boca Juniors lograra dar vuelta el marcador global de la serie de semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana ante el Vasco Da Gama, el jugador paraguayo del Xeneize, Ángel Romero, que estaba en el banco de suplentes pero no ingresó, fue a increpar al jugador carioca Thiago Mendes, debido a un polémico posteo de este previo al partido.

En el mismo, se lo veía a él rompiendo el escudo de Boca, por lo que Ángel, luego de terminado el partido y consumada la clasificación del equipo de la ribera, se acercó a él para gritarle: “¡Rompelo ahora! ¡Dale, la c** de tu madre!” El juego ya de por sí había terminado con algunos encontronazos entre los protagonistas y este fue uno de los incidentes.

“ROMPELO AHORA, DALE, LA CONCH* DE TU MADRE”.



Ángel Romero a Thiago Mendes, capitán de Vasco, por la foto que subió tras ganar en La Bombonera. 🇵🇾🤬🇧🇷 pic.twitter.com/tzDtjzT67w — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 21, 2026

Al ser consultado por este acontecimiento posteriormente por la prensa brasileña, en perfecto portugués Ángel respondió: “Hay que respetar la camiseta, no solo la de Boca, sino cualquier camiseta. Y más aún la de Boca, que tiene una historia enorme. Esto no puede pasar. Es un jugador profesional”.