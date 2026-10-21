[VIDEO] ¿El karai pyhare se recibió de peluquero? La página “Séptimo Hijo” de Tiktok compartió un video con el título “El Pombero hace trenzas a un caballo en las noches”, donde se la ve a la periodi…

La página “Séptimo Hijo” de Tiktok compartió un video con el título “El Pombero hace trenzas a un caballo en las noches”, donde se la ve a la periodista Sanie López Garelli en su establecimiento rural, con uno de los peones de la estancia con un caballo de color cremita, con una particularidad, el pelo del animal estaba trenzado, de una manera tan increíble, lo que generó una fuerte reacción de los internautas crédulos y los infaltables incrédulos avei.

Esta situación es la segunda vez que pasa porque hace dos años atrás, Sanie ya había publicado un video donde mostraba a un caballo de color marrón con el pelo del pescuezo totalmente trenzado avei.

“Vamos a enterarnos de la tradición acerca de la famosa trenza de los caballos, acá está y se ve cómo está todo atado la punta de pelo del caballo”, dijo la comunicadora en el video.

“La historia dice que son los pomberos que hacen eso, vos le dejas a la noche y al otro día ya amanece así el caballo, a la noche alguien les trenza y es a los caballos blanco al que más le atan.”, dijo el karai. al otro día amanece así.

“Recuerdo de pequeña que le hacía eso a los caballos de mi papá y a la noche siguiente le volvía a sacar todo de nuevo. ‘Ouma’ decían mis padres porque le escuchábamos a los caballos en el establo súper incómodos”, “sí es verdad, le paso a mi caballo pero les pedí por favor que se vayan y que si se quedaban, que no moleste a mi caballo y a mí me dejen dormir. No había nadie afuera y el caballo amanecía con trenzas”, “aunque no lo crean, es verdad, a mi yegua le hacía una trenza perfecta y nadie lo podía desatar”, compartieron los seguidores de esa publicación.