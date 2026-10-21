[VIDEO] Emañami quién le visitó en su casa a una comunicadora La exconductora de TV y creadora digital Florencia Gismondi compartió en redes sociales su tremenda felicidad por la visita inesperada en su casa.

La exconductora de TV y creadora digital Florencia Gismondi compartió en redes sociales su tremenda felicidad por la visita inesperada en su casa.

Flo socializó la llegada de la imagen de la Virgen de Fátima que fue llevada a su casa por los Hermanos Heraldos de Paraguay.

“Nos visitó la Virgen de Fátima! Estoy tan emocionada por esta gran bendición, me llamó el Padre Lucas porque mi amiga Eve le dijo que me visite a mi también”, escribió muy emocionada en el Instagram.

La comunicadora imanduá de su mamá, quien iba a estar demasiado feliz ndaje con esta visita de la Virgen de Fátima, “es algo que mamá hubiera amado y creo que por algo llegó hasta mi casa”.

Y finalmente agradeció a las personas que hicieron posible la llegada de la imagen a su vivienda.

“Gracias a los Hermanos Heraldos de Paraguay por esta hermosa tarde que nos regalaron, gracias @eveliynnostertagbenitez por acordarte de mí, hasta hicimos una video llamada y @agostinagismondi también recibió a la Virgen en su casa”, gatilló en redes y acompañó el posteo con varias fotografías del momento.