[VIDEO] Enterate del milagro que hizo Kiritó en la vida de un periodista El periodista Jorge Escurra compartió en redes sociales un verdadero e inexplicable milagro en si vida porque en mba’asy que le aquejaba se esfumó de…

El periodista Jorge Escurra compartió en redes sociales un verdadero e inexplicable milagro en si vida porque en mba’asy que le aquejaba se esfumó de su cuerpo como si nada.

“Ese recuerdan ustedes que en abril de este año yo me había internado en urgencias en IPS, porque tenía piedra en la vesícula y barro biliar. Había barro y en ese barro había piedras y me querían operar sí o sí”, empezó contando el periodista en un video publicado en Instagram.

El comunicador fue despues de unos meses hasta el Hospital Central del IPS para agendar para su cirugía, le revisaron ha upepe se dieron cuenta de que ¡no había rastro de la piedra vesicular!.

“Vine, no sé cuántos meses después, porque ya quería programar la cirugía y la piedra desapareció, ya no está ahí. Ni siquiera la licenciada puede creer que haya tenido yo piedra, o sea, desapareció”.

Escurra comentó que a veces pasamos tantas pruebas duras en la vida, “de alguna manera Dios te recuerda lo mucho que te ama. A mí, por ejemplo, ahora, después de tantas pruebas que ya pasé este año, momentos difíciles y bueno, yo hasta hace me preocupaba más por un auto de porquería y Dios estaba sanando mi cuerpo, y yo preocupado por las cosas materiales”.

“He visto ya tantas maravillas, cómo es la misericordia de Dios a través de la solidaridad de la gente, de ustedes, tantas cosas hemos hecho juntos y bueno, ahora me toca vivirlo en carne propia. Y me emociono porque no se trata de algo material sino de algo mucho más importante para cualquier persona como lo es la salud. Gracias a Dios por devolverme mi salud y por seguir dándome fuerzas para continuar. Los quiero mucho”.