[VIDEO] ¿Escucharon la canción que el Grupo Callado le dedicó a Ana Laura? El emblemático “Grupo Callado”, visitó a Osmar Suarez y Ana Laura Chamorro en Rompe Stream, donde el vocalista de la banda mexicana de cachaca, Paco …

El emblemático “Grupo Callado”, visitó a Osmar Suarez y Ana Laura Chamorro en Rompe Stream, donde el vocalista de la banda mexicana de cachaca, Paco Barranco le dedicó la canción “Mi buen amor”, a la cuerona. La locutora ovy´aiterei por el detalle del músico y mostró el momento en sus redes sociales.

En charla con Crónica he´i que fue un momento vivido muy lindo en el stream. Se sonrojó todo voi la cuerona al escuchar como el mexicano le cantaba su canción. Dijo ave´i que ya le habían dedicado cachacas antes, pero que una de las que quedó fue Frío Frío de Mandingo.

“La cachaca y el vallenato son géneros que disfruto muchísimo. Yo soy de escuchar absolutamente de todo, me encantan todos los estilos musicales, pero estos generos tienen un lugar especial. Son de esos ritmos que me transmiten alegría, sentimiento y que disfruto tanto escuchando como cantando a todo pulmón”, dijo.

Su pasión por estos ritmos tropicales viene desde que es pequeñita ra´e, “antes vivía a una cuadra de Colegiales y prácticamente todos los domingos escuchaba todas las cachacas y vallenatos que te puedas imaginar. ¡Era como tener un concierto gratis todos los fines de semana!”, dijo entre risas.

“Así que crecí escuchando música tropical y hasta hoy me encanta. Es un ritmo que siempre estuvo presente en mi vida”, confesó.

Ana Laura es muy apasionada en el momento de hablar de amos estilos, “¡Uno te toca el corazón y el otro, además, te mueve los pies!”, dijo entre risas quien asegura que los dos tienen algo en común, “transmiten muchísimo sentimiento y tienen letras que llegan”, he´i.

“Aunque creo que se vibran diferente. El vallenato es más romántico, más sentimental, de esos que te llegan directo al cora y que se cantan con toda la pasión. En cambio, la kchak, aunque también tiene sus letras llenas de sentimiento, tiene ese ritmo que te levanta, que te hace bailar y disfrutar”, tiró factos.

“Buscamos crear espacio

para todos los grupos”

Ana Laura se refirió a la etapa que vive con el stream como “¡una felicidad enorme! En realidad, nuestro programa no está dedicado exclusivamente a la chchaca. Buscamos crear un espacio para todos los grupos nacionales, darles visibilidad y aportar nuestro granito de arena para que la gente siga apoyando nuestra música y que las nuevas generaciones también conozcan y disfruten las canciones de nuestros artistas”, contó para qué están hechos.

Lo purete es que por el camino pasaron cosas y hoy abarcan todos los estilos, incluyendo a bandas internacionales que marcaron historia en Paraguay. “Tenemos la suerte de recibir también a grandes referentes internacionales, algo que me llena de emoción. ¡Jamás imaginé que algún día iba a conocer personalmente a artistas cuyas canciones bailaba de chiquitita con mi papá y mi mamá! Es increíble cómo la vida te sorprende”. tiró.

“Antes los disfrutaba desde el otro lado y hoy tengo el privilegio de recibirlos en el streaming. ¡Es un sueño muy lindo que estoy viviendo y disfrutando muchísimo!”, remató.