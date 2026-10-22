Agredió a su mamá e intentó quemar su casa Ocurrió en el barrio San Alfredo de Ciudad del Este.

Un arriero desalmado de 32 años terminó aprehendido tras apretarle el cuello a su madre. El cobarde ataque ocurrió a la tarde del miércoles en una casa del barrio San Alfredo de Ciudad del Este. La víctima, una doña de 55 años, vivió minutos de terror a manos de su propio hijo. El tipo la agarró del cuello e intentó asfixiarla sin piedad alguna en la vivienda.

Por si fuera poco, el desquiciado amenazó con meterle fuego a toda la propiedad. Desesperada, la mujer logró pedir auxilio y denunciar el grave hecho de violencia. Agentes de la Comisaría 7.ª del barrio San José acudieron volando al sitio.

Encontraron al agresor bien atrincherado y encerrado en una de las habitaciones. Los uniformados no dudaron, lo redujeron al toque y lo sacaron directo al calabozo. El caso quedó en manos de la Fiscalía para que el arriero rinda cuentas ante la ley.