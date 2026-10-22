Aliseda y el pádel: “hay que cuidar los momentos” El especialista en lo físico Manuel Hashimoto Casco dijo que hay que saber manejar los momentos en los que un jugador como Ignacio Aliseda se quiere recrear.

El preparador físico Manuel Hashimoto Casco habló con la mesa del programa Super Deport de La Tribu 1120 AM, acerca de toda la polémica que involucró al jugador de Cerro Porteño, Ignacio Aliseda, luego de que fuera pillado este miércoles a la noche jugando pádel a pesar de tener una molestia muscular.

Según el especialista, hay que saber manejar los momentos para realizar este tipo de actividades, más sabiendo que el “gordito” es uno de los jugadores más importantes de Cerro Porteño en ataque.

“A mí el pádel no me desagrada, pero hay momentos para jugar. Por ejemplo, si los jugadores están de vacaciones pueden hacer pádel, natación, tenis, ya que así siguen teniendo ritmo de actividad, pero la situación de ciertos equipos no da para llevar a ese límite el cuerpo durante una recuperación”, dijo Manuel.

Hashimoto Casco también dijo que la cuestión de cuidarse en las redes es algo muy personal de los jugadores: “todo eso corresponde a cada persona, el cuidar la imagen, más todavía en el fútbol paraguayo donde todo es pequeño y hay mucho fanatismo. Uno hace a veces lo que mejor le parece pero tiene que ver las consecuencias después, más todavía en equipos grandes”.

“El pádel es bastante exigente, sobre todo con el tema de los impactos y los giros con los tobillos y las rodillas”, explicó el preparador físico, aclarando que las jugadores suelen tener más resistencia pero aún así deben cuidar los tiempos, más aún sabiendo cómo se encuentran sus equipos.