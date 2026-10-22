Alumno de 14 años fue agredido por 6 compañeros

Un pibe de 14 años sufrió la fractura de ambas rodillas tras ser agredido en Luque. La brutal paliza oiko en la cancha del Colegio Nacional de Luque durante la clase de educación física. El menor, jugador de la selección de básquet, fue atropellado en grupo por 6 compañeros.

Familiares denuncian que el salvaje ataque se habría dado por pura envidia hacia el mitã’i. El deportista quedó en camilla y con las piernas totalmente inmovilizadas por el impacto. Los parientes acusan a la dirección de la institución de intentar tapar todo el escándalo.

Aseguran que las autoridades se negaron a entregar las cámaras del circuito cerrado. Compañeros de clase lograron filmar parte de la agresión con sus teléfonos celulares. La madre ya realizó la denuncia policial y prepara una demanda contra el colegio. Los seis agresores solo ligaron una suspensión de una semana, lo que indignó a la familia.