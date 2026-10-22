¡Atención, conductores! Cierran hína la calle Ayolas por trabajos de la ANDE El bloqueo arrancó este jueves 22 de octubre y se extenderá hasta el mediodía del viernes 23. Los automovilistas deberán buscar caminos alternativos …

Para tener en cuenta, la calle Ayolas en el microcentro de Asunción está cerrada por trabajos de la Ande.

El bloqueo arrancó este jueves 22 de octubre y se extenderá hasta el mediodía del viernes 23. Los automovilistas deberán buscar caminos alternativos para evitar el embotellamiento en el centro de Asunción. Si tenés pensado circular por el microcentro de Asunción, activá bien tu GPS, porque la calle Ayolas está cerrada temporalmente debido a los trabajos que realiza ANDE.

El bloqueo afecta al tramo comprendido entre las calles Benjamín Constant y El Paraguayo Independiente, donde los obreros realizan excavaciones y colocan ductos subterráneos para llevar los cables bajo tierra. Los trabajos comenzaron este jueves 22 de octubre y se extenderán hasta las 12:00 del viernes 23.

Para evitar mayores dolores de cabeza a los conductores, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) están en la zona guiando la circulación e indicando los desvíos habilitados.

Según explicaron los responsables de la obra, esta nueva etapa forma parte del proyecto de soterramiento del cableado en el centro histórico de la capital, que ya tuvo trabajos sobre las calles Palma y Presidente Franco. La idea es sacar de la vista los cables aéreos de electricidad, además de las redes de fibra óptica y telecomunicaciones, para instalarlos bajo tierra mediante un sistema de ductos y cámaras de inspección.

Desde la ANDE aclararon que estos trabajos no afectarán el suministro de energía eléctrica ni los servicios de telecomunicaciones de los vecinos y comerciantes de la zona.