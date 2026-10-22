¡Bellura! Ñande reinita juvenil se siente como en su casa ndaje

La Reina Teen Universe Paraguay 2026 Nicole Feltes se encuentra participando en las diversas actividades que se está realizando en el marco de las competencias previas a la gran gala final del Miss Teen Universe 2026 que se está llevando a cabo en Camboya.
“Vivimos una experiencia inolvidable recorriendo Phnom Penh, conociendo sus lugares más emblemáticos y descubriendo la riqueza de su historia, sus tradiciones y su cultura”, escribió la reinita en su Instagram.Nicole resaltó principalmente el cariño y la calidez de la gente en el recorrido,“sin duda, lo más especial fue la calidez de su gente, que nos recibió con muchísimo cariño y hospitalidad, haciéndonos sentir como en casa”.
La bellura he’í que se lleva hermosos recuerdos, nuevas amistades y la alegría de vivir esta experiencia única con sus compañeras del evento.
“¡Gracias, Camboya, por recibirnos con los brazos abiertos!”, omoi finalmente.