Crónica presente en la 82 Asamblea de la Sociedad Iberoamericana de Prensa “El buen periodismo sabe escuchar, es capaz de oir los vientos cambiantes de la historia, el clamor de las víctimas del abuso del poder y el susurro …

“El buen periodismo sabe escuchar, es capaz de oir los vientos cambiantes de la historia, el clamor de las víctimas del abuso del poder y el susurro de la gente que reclama la verdad” es la virtud del reportero que pidió poner en práctica Andrés Mompotes, director general de El Tiempo durante la inauguración de la 82 Asamblea General de la SIP.

La misma se está llevando a cabo durante cuatro días en Bogotá-Colombia y de la cual participan Crónica y La Tribuna en nombre de Ignacio Martínez, el director editorial de La Tribuna y Crónica; Nahuel Ayala, gerente de Noticias; Nelson Zapata, subgerente editorial de La Tribuna ;y Rossana Arrua, jefa de Redacción de Crónica.

De la inauguración también formaron parte José Antonio de Brigard, presidente de RCN (Colombia) y el presidente de la SIP, Pierre Manigault para quienes libertad de prensa, innovación e inteligencia artificial son los temas claves en esta asamblea, siendo el último, el punto principal de la mayoría de los debates y talleres que aveí ofrecen en este encuentro.

La asamblea ya sumó sus dos primeros talleres de importancia enfocados sobre la Narrativa digital en la era de la IA y el Diseño de productos periodísticos digitales, a lo largo de los cuatro días se en el encuentro se contará con conferencias, conversaciones y debates .

Uno de los momentos centrales de la inauguración fue el homenaje a Gabriel García Márquez para conmemorar los 30 años de su histórico discurso “El mejor oficio del mundo”, que lo pronunció ante la 52ª Asamblea de la SIP en Los Ángeles en octubre de 1996.