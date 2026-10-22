Denuncian que un hombre supuestamente mató a balazos a un perrito Un caso que genera rabia e impotencia salió a la luz en Coronel Oviedo, donde la Fundación Olfateando Huellas denunció que, un asistente fiscal de la…

Un caso que genera rabia e impotencia salió a la luz en Coronel Oviedo, donde la Fundación Olfateando Huellas denunció que, un asistente fiscal de la ciudad, habría matado a balazos al perro de terapia de un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Según la denuncia de la organización protectora de animales, el terrible episodio ocurrió durante la tarde de este miércoles y dejó a una familia sumida en el dolor por la pérdida de su querida mascota, que también cumplía un papel importante en el acompañamiento terapéutico del pequeño.

Pero eso no sería todo. La fundación también denunció que el hombre supuestamente habría exigido plata a los familiares del niño a cambio de entregarles el cuerpo del animal. La situación provocó indignación entre los defensores de los animales y la ciudadanía, que piden una intervención urgente de la Justicia para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.