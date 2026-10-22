El Bryan o “Tutu”, es la duda que tiene el “Vita” El cuerpo técnico franjeado se tomará su tiempo para definir al reemplazante de Vera.

Mucho trabajo para Pablo “Vitamina” Sánchez en la previa a la visita que tendrá que hacer el Decano este domingo por la mañana al “Fortaleza del Pikysyry” para visitar al Sportivo Ameliano por la Fecha 16 del Torneo Clausura 2026.

El Franjedo trabajó este miércoles por la mañana, salvo los tocados, que son Braian Romero, Hugo Sandoval, Juan Vera y Juan Fernando Alfaro, estos dos últimos que venían siendo titulares.

“Vita” deberá definir en las próximas horas quiénes serán los reemplazantes de Juan Vera, que tiene para 7 días más de recuperación, y también de Juan Fernando Alfaro, que tiene para 12 días más. Ambos están totalmente destacados para el domingo.

En la defensa, el DT deberá decidir entre Bryan Bentaberri y Gustavo “Tutu” Vargas para acompañar a Mateo Gamarra. El “Tutu” había ingresado en lugar de Vera en el juego ante 2 de Mayo y correría con ventaja, pero el defensor uruguayo está al cien por ciento y pelea también por el puesto.

En el caso del reemplazo de Alfaro, el DT debe definir si cambia puesto por puesto o vuelve a modificar su esquema. Richard Sánchez, Alex Franco y Bernardo Romeo Benítez son candidatos a ingresar por el volante argentino.

Y siguiendo con Alfaro, en Para Uno son optimistas y lo esperarán hasta último momento para saber si llegará en condiciones para disputar el clásico ante Cerro Porteño de la Fecha 17.

¿Vuelve Ever para el 2027?

Desde ayer comenzó a circular en redes sociales la información de que el histórico Ever Hugo Almeida podría volver a Olimpia para la temporada que viene. El máximo ídolo de la institución Franjeada fue hasta hace poco (diciembre del 2025) entrenador del plantel principal, pero la idea sería que se sume como una especie de mánager deportivo y pueda aportar toda su experiencia teniendo en cuenta que el Decano ya está clasificado a la Copa Libertadores 2027.