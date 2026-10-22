El pádel le salió caro a Aliseda y ligó tremenda multa La dirigencia azulgrana terminó publicando un comunicado en el que oficializaron que el “gordito” va a ligar una sanción por irse a darle a la raqueta.

El Club Cerro Porteño publicó un comunicado este mediodía en el que informaron a toda la fanaticada azulgrana que Ignacio Aliseda sufrirá una sanción económica, esto debido a que fue visto jugando pádel a altas horas de la noche, algo establecido en su contrato.

En el comunicado, el club habló de “incumplimiento de determinadas obligaciones contractuales por parte de un integrante del plantel”, para referirse a la falta cometida por el “gordito”, dejando en claro de paso que si el jugador vuelve a fallar de esta manera, la sanción podría ser incluso más dura.

Aliseda fue filmado por hinchas azulgranas en un complejo de pádel este pasado miércoles, a pocos días de un nuevo partido del Ciclón ante el Sportivo San Lorenzo, y contando con una molestia muscular que ha reducido su participación en los últimos partidos.

Cerro se encuentra pasando por un momento sumamente complicado, habiendo perdido toda oportunidad de pelear por el Clausura, con la Copa Paraguay siendo su único objetivo, y todo esto en un año en el que numerosos jugadores no estuvieron disponibles por lesiones, al punto de que cinco de estos, entre ellos algunos referentes como Piris Da Motta, Iturbe o Cecilio, fueron separados.