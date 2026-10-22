El río Paraguay mete miedo, está a solo 30 centímetros del nivel de alerta en Asunción El río Paraguay está a solo 30 centímetros de alcanzar el nivel de alerta establecido por la Municipalidad de Asunción, poniendo en jaque a las famil…

El río Paraguay está a solo 30 centímetros de alcanzar el nivel de alerta establecido por la Municipalidad de Asunción, poniendo en jaque a las familias que viven en las zonas más bajas de la franja costera.

Ante el avance de las aguas, las autoridades municipales intensifican los controles en los barrios San Cayetano y Santa Ana, en el Bañado Sur, donde ya se están preparando albergues temporales para recibir a las familias que eventualmente tengan que dejar sus casas. Héctor Ferreira, jefe del Centro Municipal de la zona, explicó que están trabajando de manera coordinada con la SEN y la Dirección de Gestión de Riesgos para organizar una posible evacuación.

Según he’i, cuando el río alcance los cinco metros, entre seis y diez familias, unas 40 personas aproximadamente, podrían tener que dejar sus viviendas para ponerse a salvo.Para evitar que los afectados tengan que ir muy lejos, las autoridades están coordinando con parroquias de la zona la habilitación de refugios comunitarios en lugares más altos y seguros.

Uno de los puntos contemplados en el operativo es que las familias puedan trasladarse con sus mascotas, sin tener que dejarlas abandonadas en medio de la emergencia.Pero hay otro problema que preocupa a las autoridades: la acumulación de basura en los cauces y canales de desagüe, que dificulta el escurrimiento del agua y complica las tareas de evacuación.