En la dulce espera por “Bigote” y Guille Benítez Gustavo Costas planifica lo que será la visita a San Lorenzo en el Defensores del Chaco.

El plantel de Cerro Porteño trabajó este miércoles por la mañana preparando lo que será el choque ante San Lorenzo este domingo en el ueno Defensores del Chaco por la Fecha 16 del Torneo Clausura 2026.

Gustavo Costas de a poco va armando la estrategia, pero se tomará su tiempo ya que esperará hasta último momento para saber si podrá contar o no con Fabricio Domínguez y Guillermo Benítez, quienes fueron titulares ante Sportivo Ameliano la fecha pasada y se retiraron tocados.

Tras los estudios realizados a ambos jugadores, a Domínguez en el muslo derecho y a Benítez en el muslo izquierdo, el cuerpo técnico del Ciclón espera con optimismo que pasen las horas y ver cómo evolucionan ambos futbolistas que, de responder correctamente, volverán a estar entre los titulares. Este jueves será un día clave para conocer un panorama más claro de la situación de ambos laterales.

Así también, Gustavo Costas se mantiene tranquilo ya que también tiene a disposición a Blas Riveros e Iván Ramírez quienes están al cien por ciento y, en caso de que no lleguen, están expectantes.

En cuanto al resto del equipo, mientras se espera la resolución del pedido a la APF con respecto a la situación de Lucas Quintana, podría ser el mismo que arrancó ante Sportivo Ameliano el pasado domingo. Gustavo Costas lo definirá recién en el entrenamiento de mañana viernes.

Hoy se sabrá si sí o si no

La directiva azulgrana también se encuentra atenta a lo que decidirá el Tribunal Disciplinario de la APF con respecto a la nota presentada pidiendo que se anule la roja a Lucas Quintana recibida en el juego ante Ameliano y que, por ende, no haya sanción alguna. En principio el Tribunal había anunciado que hoy jueves tendría ya una respuesta y en Barrio Obrero son optimistas de que el capitán no reciba ninguna suspensión o, de última, solo esté ausente una fecha y pueda chutar en el clásico.