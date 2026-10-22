Flamengo y Estudiantes definen hoy al otro finalista de la Copa Los cariocas y platenses chocarán esta noche en Brasil para saber quién jugará contra Palmeiras la final de la Libertadores.

Esta noche, desde las 21:30, en el mítico Maracaná de Río de Janeiro, Flamengo recibirá a Estudiantes de La Plata en el juego de vuelta por la segunda Semifinal de la Copa Conmebol Libertadores, con el Palmeiras habiendo ganado ya la primera el día de ayer ante el Fluminense.

Ambos equipos empataron sin goles en el primer partido jugado en Argentina, mientras que al mismo tiempo intentarán llegar a su sexta final del torneo continental más importante a nivel de clubes, con los platenses y cariocas también estando igualados en cuanto a cantidad de Libertadores obtenidas, con ambos teniendo cuatro hasta ahora.

De vencer Estudiantes, estaría evitando que por tercer año consecutivo se tenga una final brasileña en la Copa, siendo la última que tuvo a un equipo que no era de ese país la de 2023, con Boca Juniors enfrentando a Fluminense, mientras que la última vez que no hubo equipos brasileños en la final fue en el 2018, con Boca y River en el partido decisivo.

La final en esta edición de la Libertadores se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo el próximo 28 de noviembre.