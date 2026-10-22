“Gordito” se quedó sin la mitad de su salario por jugar pádel Se supo cuál es el monto de la sanción económica que sufrió Ignacio Aliseda luego de que se le pillara raqueteando de noche.

Ignacio Aliseda hizo fútbol en el equipo B y podría ser tenido en cuenta por Holan ante Ameliano.

El periodista de La Tribu Sports 1120 AM, Juan Denis, contó a cuánto asciende la sanción económica que sufrirá el jugador de Cerro Porteño, Ignacio Aliseda, luego de ser pillado por hinchas azulgranas en la noche del miércoles jugando pádel, esto mientras gua’u está con una molestia muscular que le ha hecho perder minutos en el Clausura.

Según el notero que cubre al Ciclón, el “gordito” va a perder el 50% de su salario como parte de la sanción, aunque eso no es todo, ya que también ahora cuenta con la advertencia de una posible rescisión de su contrato si es que vuelve a ser visto cometiendo una falta similar.

Teniendo en cuenta que el sueldo de Aliseda estaría cerca de los 50.000 dólares por mes, este pasaría a cobrar unos 25.000 a partir de ahora, luego de que se le pillara jugando pádel.

A pesar de esto, el jugador se encuentra a disposición de Gustavo Costas y trabajó normalmente en la mañana de hoy, de cara al enfrentamiento próximo del Ciclón el domingo ante el Sportivo San Lorenzo. De momento no se sabe si el DT contará con él.