Ho’a doña buscada por 5 delitos graves

El dueño de casa redujo a la yiyi en pleno intento de robo en Capiatá. Se trata de Nancy Fidelina R. G. (42) cayó en la madrugada de hoy al intentar robar una vivienda. El hecho ocurrió a las 05:20 en el barrio San Antonio sobre la calle Cañaveral. El oga jara Diego Z. (29) escuchó ruidos raros y pilló a la doña con una ventana forzada.

El hombre no dudó, la atropelló al toque y la redujo mientras llamaba al 911. Al llegar la Policía, la doña juntaba de lo lindo y opuso férrea resistencia al arresto. Los agentes tuvieron que inmovilizarla bien para llevarla hasta la comisaría. Al chequear su cédula en el sistema, saltó que tenía un frondoso prontuario.

Contaba con cinco órdenes de captura por hurto agravado y abuso de identidad. El fiscal Benjamín Maricevich ordenó que quede bien guardada en el calabozo.