Hurtan 7 palos y una notebook de una vivienda Ocurrió en el distrito de Curuguaty.

Un solitario delincuente perpetró un millonario golpe en el barrio Centro de Curuguaty. El marginal irrumpió en una vivienda y peló 7 millones de guaranias y una notebook. Las víctimas de este amargo perjuicio fueron Fabricio G. (23) y su doña madre. La dueña de casa estaba en el patio trasero cuando sintió movimientos raros adentro.

Al ir a chequear, pilló al arriero saliendo soplado de una de las habitaciones. El mondaha era alto, flaco y vestía campera blanca con capucha para no mostrar la cara. Al verse descubierto, el tipo abordó una moto roja que tenía lista para el escape. Aceleró a fondo perdiéndose en el horizonte con el jugoso botín ajeno bajo el brazo.

Las víctimas realizaron la denuncia correspondiente ante la Comisaría de la zona. La Policía busca afanosamente cámaras en los alrededores para cazar al escurridizo ladrón.