Más de 1.000 funcionarios públicos con títulos de dudosa procedencia, entre ellos médicos ¡Ndi, qué escándalo! Una auditoría de la Contraloría General de la República sacó a luz una situación preocupante, más de 1.090 funcionarios públicos…

El contralor general, Camilo Benítez, presentó el informe a la comisión que investiga el tema en el Senado.

¡Ndi, qué escándalo! Una auditoría de la Contraloría General de la República sacó a luz una situación preocupante, más de 1.090 funcionarios públicos aparecen con títulos que no están reconocidos por las universidades, mientras que otros 146 médicos egresaron de carreras que no contaban con la habilitación legal correspondiente ndaje.

El contralor general, Camilo Benítez, presentó los resultados preliminares ante una comisión investigadora del Senado y reconoció que encontraron una realidad mucho más grave de lo que esperaban.

La denuncia penal ya pasó al Ministerio Público para que se investigue el caso. Uno de los datos que más llama la atención es que el propio Ministerio de Educación aparece entre las instituciones con más casos sospechosos, con más de 800 funcionarios bajo la lupa.

Según explicó el contralor, se habrían registrado casos en los que una persona presentaba un título hecho por su cuenta, incluso impreso en cartón, y aun así conseguía que se le reconociera para cobrar un salario por esa supuesta profesión.