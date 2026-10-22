¡Más jetu’u! Loperro van a decidir quienes serán los merecedores del Paraná 2026 Se viene con todo la nueva edición de los Premios Paraná 2026, con novedades en cuanto al sistema de elección de los ganadores del preciado trofeo qu…

Se viene con todo la nueva edición de los Premios Paraná 2026, con novedades en cuanto al sistema de elección de los ganadores del preciado trofeo que homenajea a los comunicadores y programas de radio, televisión y medios digitales.

“Hay novedades en el sistema de la elección: no habrá jurado, todo sera a través de votación popular, a través de un sistema digital donde el público va a decidir quienes serán los ganadores y la verificación de todo este nuevo sistema, estará a cargo de la escribana Zully Ferreira”, dijo Juan Carlos Amoroso a Crónica.

Otras de las novedades en esta 28°. edición de los Premios Paraná serán los nuevos rubros para reconocer y distinguir al sector digital, “hay nuevos rubros como Mejor Programa de Streaming y otros dedicado al sector informativo del Poder Judicial. Recordemos que antes eran nominaciones en diferentes rubros y ahora cambió eso, serán solo 3 nominados por rubros, lo que hará el Paraná más competitivo”.

La fecha estimada para la realización del evento es el sábado 19 de diciembre en el edificio Go Tower, en el sector Soles, en la terraza techada de la edificación asuncena.