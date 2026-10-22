Motoca chocó una vaca ha omanoite

Una doña que iba en moto no vio una vaca, la chocó de pleno, ha omanoite.

Una motociclista de 39 años falleció tras chocar contra una vaca en la ruta PY022. El trágico percance oiko en la tarde del miércoles en la localidad de San Martín, distrito de Belén, Concepción. La víctima fue identificada como Lizzi Isabel M. A., quien iba a Concepción.

La doña impactó de lleno contra el animal vacuno que cruzaba la capa asfáltica. A raíz del fuerte golpe, la mujer cayó al suelo y falleció al instante en el lugar. Testigos contaron que la vaca era parte de un tropel guiado por una doña de 63 años. El médico forense confirmó que la arriera sufrió una letal fractura en la nuca.

Intervinieron en el procedimiento agentes de Criminalística y del Ministerio Público. El Crio. Ppal. Guido Benítez reportó la intervención tras la desgracia sobre la ruta. El terrible caso vuelve a encender la alarma por la presencia de animales sueltos.