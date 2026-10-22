No es recomendable jugar pádel para Aliseda, he’i preparador físico El especialista Porfirio Maidana señaló que no fue la mejor idea para el jugador azulgrana el darle a la raqueta 72 horas antes de jugar un partido.

Ante la polémica desatada debido a las imágenes del jugador de Cerro Porteño, Ignacio Aliseda, jugando pádel a altas horas de la noche en plena víspera del partido del Ciclón el próximo domingo ante el Sportivo San Lorenzo, el preparador físico Porfirio Maidana habló con Cardinal Deportivo acerca de si esto fue correcto o no.

Según el especialista, en efecto lo que hizo el “gordito” no fue lo más recomendable, ya que explicó que para un deportista de alta competencia, en el caso particular del fútbol, no es adecuado que 72 horas antes de un partido esté practicando otro deporte que exige un determinado esfuerzo físico.

Aunque no habló en contra de la idea de que los futbolistas tengan un espacio para realizar otras actividades, incluso deportivas, como distracción, afirmó que lo mejor es hacer esto justo después de un partido y no a tan pocos días de distancia del siguiente.

El preparador físico mencionó que en una corrida corta, buscando recuperar una pelota para devolverla al otro campo, el jugador tranquilamente podría sufrir una lesión, más teniendo en cuenta que de por sí Ignacio Aliseda se encuentra sufriendo una molestia muscular, que de hecho le ha restado minutos en los últimos partidos.