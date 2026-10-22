¡Ojo con los parabrisas! “cartoncitos y espumitas” no aguantarían otra granizada he’i Ante la alerta de tiempo vai para este fin de semana, con pronósticos de granizadas y fuertes vientos, los automovilistas ya deben ir tomando sus pre…

Ante la alerta de tiempo vai para este fin de semana, con pronósticos de granizadas y fuertes vientos, los automovilistas ya deben ir tomando sus precauciones, especialmente aquellos que todavía tienen fresco el recuerdo de la última granizada, que dejó parabrisas y techos hechos pedazos.

Luciano Cardozo, propietario de un taller donde se dedican al cambio de parabrisas, lanzó una advertencia para los conductores: “lastimosamente, los cartoncitos y las espumitas no van a aguantar ni resistir si se colocan sobre el parabrisas y vuelve a caer una granizada del tamaño de la vez pasada. Aquella vez, los granizos eran gigantescos”, dijo a Crónica.

El trabajador también recordó que ni las chapas de zinc se salvaron de los tremendos golpes de las “piedras de hielo” que cayeron del cielo.

“Hasta las chapas quedaron rotas. Por eso digo que esos materiales no van a aguantar. Los vidrios traseros son más frágiles porque son templados; si el golpe les agarra mal, especialmente en una esquina, el vidrio explota. Hay que cuidarse y, en mi opinión, es mejor colocar una madera terciada antes que esos colchoncitos”, recomendó.

Como si la amenaza de otra granizada no fuera suficiente, los conductores podrían también enfrentarse a otro problema: la escasez de parabrisas y la suba de los precios.

“Ahora tenemos el problema de que nos estamos quedando sin stock de parabrisas. Están faltando los que vienen de Chile y lo peor es que están escaseando. Recién en enero van a llegar y, además, los precios están subiendo demasiado. Nosotros ya nos estamos preparando con el material que pudimos conseguir ahora, ya que las importadoras ya están medio desabastecidas, compramos lo que pudimos por si vuelve a caer otra granizada”, manifestó Cardozo.

Cambiaron centenar de parabrisas después de la granizada que cayó semanas atrás

El trabajador contó que, después del último temporal, tuvieron muchísimo trabajo por la cantidad de vehículos afectados. “Después de la última granizada, cambiamos más de 500 parabrisas, más o menos. Llegamos a hacer entre 60 y 65 cambios por día. Ahora el movimiento disminuyó un poco, pero los vehículos siguen llegando. Lo que pasa es que muchos recién ahora consiguieron la plata para cambiar sus vidrios”, relató.

Finalmente, insistió en que los automovilistas no deben confiarse y buscar alternativas más resistentes para proteger sus vehículos, teniendo en cuenta que los cartones y las espumas podrían no ser suficientes si los granizos vuelven a caer con la misma fuerza y tamaño que la vez anterior.