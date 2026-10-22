Piden más respeto y menos prejuicios hacia las personas con tartamudez Hablar y expresarse no debería convertirse en un sufrimiento por culpa de las burlas ajenas. En el Día Internacional de la Toma de Conciencia sobre l…

Hablar y expresarse no debería convertirse en un sufrimiento por culpa de las burlas ajenas. En el Día Internacional de la Toma de Conciencia sobre la Tartamudez que se recuerda cada 22 de octubre, especialistas hacen un llamado a la ciudadanía para dejar de lado los prejuicios y aprender a escuchar con paciencia y empatía.

La fonoaudióloga Pamela Esteche, especialista en lenguaje y tartamudez, explicó que esta condición no aparece por una sola causa, sino que está relacionada con factores neurobiológicos, genéticos y diferencias en las áreas del cerebro que intervienen en el habla.

Según la profesional, la tartamudez puede manifestarse desde los primeros años de vida y, por eso, es fundamental que los padres estén atentos a las dificultades que puedan presentar sus hijos al momento de hablar. La especialista indicó que, en la etapa preescolar, entre los 2 y 5 años, existe un 80% de posibilidades de que las dificultades de fluidez desaparezcan de manera natural o mediante un acompañamiento oportuno.

A nivel mundial, aproximadamente el 1% de la población vive con tartamudez, lo que representa unos 80 millones de personas. Además, esta condición se presenta con mayor frecuencia en los hombres que en las mujeres.