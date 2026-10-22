PMT recibió mariachis por su cumple cuando estaba dirigiendo el tránsito Una agente de la PMT de Ciudad del Este, recibió una sorpresa de esas que te alegran el corazón, en pleno horario laboral y cuando menos se esperaba.…

Una agente de la PMT de Ciudad del Este, recibió una sorpresa de esas que te alegran el corazón, en pleno horario laboral y cuando menos se esperaba. Se trata de Liz Ramos, quien cumplió 23 añitos y se encontraba dirigiendo el transito en el microcentro, cuando de repente aparecieron unos mariachis para cantarle el que los cumplas feliz y entregarle un ramo de flores.

La joven, quien lleva tres años trabajando como PMT y pertenece a la sucursal del barrio San Vicente, no pudo ocultar su emoción ante semejante gesto. “La verdad que me sentí súper especial, es algo único, esta vez no recibí solo reglamos de los conductores”, dijo Liz a Crónica.El momento también llamó la atención de conductores y transeúntes que pasaban por el lugar.

Muchos sacaron sus celulares para grabar la escena, mientras otros se sumaron a la alegría con gritos y muestras de apoyo. “Muchas personas que pasaban por el lugar se pusieron a bailar, los conductores abrían sus ventanillas y me felicitaban de paso, por suerte nadie se enojó ya que no era hora pico”, relató entre risas la cumpleañera, quien vivió una experiencia que difícilmente olvidará. ¿Y quién habrá sido el romántico misterioso?

“Estoy soltera y como no había ninguna carta ni nada, la verdad no sé quien me envió tremendo regalo que me alegró el día, aprovecho para agradecerle” he’i.

Entre risas la trabajadora dijo que “ojalá el admirador secreto se anime a dar el siguiente paso y revele su identidad”.