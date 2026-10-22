¡Que no queden huellas! Bronco iniciará su gira internacional en Sanber ¡Nde tavyyy!! La agrupación mexicana Bronco va a arrancar su gira internacional “Tour Inquebrantable 2027” en ¡Paraguay!, con tres presentaciones con…

¡Nde tavyyy!! La agrupación mexicana Bronco va a arrancar su gira internacional “Tour Inquebrantable 2027” en ¡Paraguay!, con tres presentaciones confirmadas, incluyendo un concierto el 31 de enero en el Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino.

Para esta súper gira, la banda charra va a realizar un despliegue técnico de iluminación, audio y video totalmente renovado, para ofrecer al público paraguayo una de las mejores puestas artísticas en cuanto a sus otras presentaciones que habían realizado en Paraguay.

En cuanto a los repertorios musicales se va a incluir los temas nuevos como “Contigo lo supe” y “Modo Amor”, además de los clásicos “Que no quede huella”, “Oro”, “Nunca voy a olvidarte” y “Sergio el bailador”.

El nombre de la gira está inspirada ndaje en la continuidad de la trayectoria de la banda que suma cinco décadas de presencia en los escenarios.

La formación actual del grupo está integrada por Lupe Esparza, la voz principal, José Adán Esparza en la guitarra y voz, René Esparza en bajo y voz, Javier Cantú en la batería y Arsenio Guajardo en teclados y acordeón.