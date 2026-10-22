Roque podría estar ante Trinidense El histórico estará a disposición para el juego de Nacional ante el Triqui este fin de semana.

Este sábado 24 de octubre, desde las 17:00 en el Estadio Arsenio Erico, Nacional recibirá al Sportivo Trinidense en una nueva fecha del Torneo Clausura 2026. La novedad en la Academia tiene que ver con la posible vuelta de Roque Santa Cruz, que había quedado fuera en los últimos partidos por una molestia física.

Según el presidente del club de Barrio Obrero, Enrique Sánchez, Roque está avanzando bastante rápido en cuanto a su recuperación, aunque todavía tiene algunos problemas en el talón que causan cierta preocupación al DT Víctor Bernay.

“Creemos que hay alta posibilidad de que él pueda estar y esperamos que eso ocurra también”, dijo el presi de la Academia al programa Fútbol a lo Grande. La última vez que Roque jugó fue durante el empate 1-1 contra Olimpia, el 6 de octubre pasado.

Nacional viene de ganarle 0-2 en un partido importantísimo a Guaraní, estando ahora mismo en la segunda posición de la tabla, a un punto del líder franjeado.