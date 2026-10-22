Unas 5.000 familias ya fueron afectadas por las inundaciones Unas 5.000 familias aproximadamente ya fueron afectadas por las inundaciones en distintos puntos del país, según el informe de la Secretaría de Emerg…

Unas 5.000 familias aproximadamente ya fueron afectadas por las inundaciones en distintos puntos del país, según el informe de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).De ese total, cerca de 3.000 familias fueron consideradas damnificadas y están enfrentando las consecuencias del avance del agua.

Según el informe, unas 1.300 familias permanecen en albergues transitorios, como tinglados y espacios destinados a la construcción de viviendas temporales. Estas corresponden a los departamentos de Misiones, Ñeembucú, Itapúa y Alto Paraná. La situación es complicada para otras 950 familias aproximadamente, que siguen en sus casas pese a estar afectadas, debido a que no tienen manera de salir de sus viviendas.

En tanto, unas 2.100 familias encontraron refugio en casas de parientes, buscando ponerse a salvo mientras esperan que la situación mejore.Desde la SEN también informaron que ya se brindó asistencia al 80% de las familias de los distritos de Cerrito y Mayor Martínez, en Ñeembucú. El 20% restante será atendido durante la jornada de mañana.

Ante la consulta sobre cuántas familias podrían resultar afectadas por este fenómeno climático, desde la institución señalaron que toman como referencia lo ocurrido entre 2018 y 2019, cuando se asistió a unas 64.000 familias en tres ocasiones y se construyeron aproximadamente 25.000 viviendas temporales.Por otro lado, los informes de organizaciones meteorológicas internacionales advierten que el fenómeno de El Niño podría extender sus efectos hasta marzo de 2027, por lo que las autoridades se mantienen atentas a la evolución de las condiciones climáticas.

La preocupación es grande, especialmente para las familias que hoy están lejos de sus hogares o que siguen resistiendo el avance del agua, con la esperanza de que las condiciones mejoren pronto.