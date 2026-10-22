[VIDEO] Mirá lo que se autorregaló una cantante La cantante Mily Brítez compartió con sus seguidores de redes sociales su tremenda felicidad por haber logrado cumplir un sueño largamente anhelado p…

La cantante Mily Brítez compartió con sus seguidores de redes sociales su tremenda felicidad por haber logrado cumplir un sueño largamente anhelado por la artista.

Mily recordó entre lagrimas cuando estuvo a punto de dejar de cantar por que se había quedado sin voz y tenía muchas ganas de seguir cantando y metas y sueños por alcanzar todavía.

Y ahora se dio el gustazo de cumplir uno de sus sueños: se compró ¡una camioneta ranchera!, una enorme Ford F100 de bicolor, bien equipada y lo socializó en su Instagram.

“Hace unos años yo era una cantante que volvía a empezar de nuevo, una cantante que tenía tantas ganas, pero tantas ganas de salir adelante, pero no tantas posibilidades. Las vueltas que da la vida y de que Dios sí escucha, y poder cumplir el sueño de mi familia, de poder ayudarla, de poder vivir de la música, que es lo que me gusta, levantarme y pensar que vamos a hacer”, tiró Mily de entrada en Instagram.

Luego la artista comentó, “se puede lograr llegar hasta a la persona más imposible, feliz de que ellos crean en mí, de que la gente me siga, de que la gente me ayude a poder alcanzar mis objetivos. Para muchos esto no va a ser un sueño, va a ser un sueño común, pero este es mi sueño, mi sueño personal y estoy muy feliz. Hoy me despierto con esta preciosura, no sé si les va a gustar, es lo que es, así toda toda viejita”, he’í la cantante toda chocha en su video compartido en las redes.

“El cielo es el límite cuando Dios está en tu corazón”, gatilló finalmente la interprete.