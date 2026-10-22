[VÍDEO] Notera cerrista he’i que se engripó por ir a la Villa Olimpia La cronista de América TV, Rosa Gauto, habló de “trabajo insalubre“ al ser mandada a cubrir el entrenamiento del rival de toda la vida.

La notera del canal América TV, Rosita Gauto, hincha fanática del Ciclón de Barrio Obrero, fue enviada por sus compañeros nada más y nada menos que a la Villa Olimpia, Centro de Alto Rendimiento del club de la vereda de enfrente, y al parecer esto no habría tenido los mejores efectos en la salud de la periodista.

Consultada por su compañera, la conductora Ingrid Noguera, otra gran fanática del azulgrana, Rosita reconoció que se terminó engripando debido a su estancia en las instalaciones del Club Olimpia, al punto de que estuvo incluso cerca de presentar su certificado médico para excusarse en el canal.

La notera incluso señaló que no está del todo segura de si lo que le ocurrió podría incluso ser considerado como “trabajo insalubre”, aunque aclaró que pudo recuperarse rápidamente debido a que vive en Barrio Obrero.

Ingrid, desde estudios, ya le fue advirtiendo que comenzará a recibir un montón de palos por parte de los hinchas en redes sociales, como normalmente le suele ocurrir a ella, pero Rosita, sin nada de miedo, directamente dijo que en el noticiero de Primera Edición de América en el que ambas se encuentran mandan las cerristas.