[VÍDEO] Polémica porque a Aliseda le gusta jugar ples ples En estos días se conoció que el “gordito” de Cerro Porteño se encuentra practicando pádel, esto mientras se sabe que sufre una molestia física que le ha restado minutos.

Ignacio Aliseda ha sido uno de los pocos jugadores de Cerro Porteño que ha demostrado cierta regularidad en su rendimiento, dentro de un año que ha sido bastante negativo para el Ciclón. No obstante, una molestia física ha obligado a que juegue menos minutos en los últimos partidos, quitándole cierta disponibilidad.

En medio de esto, este pasado 21 de Octubre se viralizaron una serie de vídeos del jugador practicando pádel con amigos en el complejo Guggiari Pádel, lo cual ha desatado la polémica debido justamente a la molestia física que se señala que tiene.

Algunos internautas cerristas respondieron a los vídeos en redes sociales con cierta indignación señalando cosas como “el día que los clubes sumen una cláusula de que no cuidarse profesionalmente fuera del club sea causal de rescisión de contrato automático y le hagan seguimiento a los que cobran una millonada, ahí van a tomar en serio a los clubes estos mercenarios”, “fácilmente su noche terminó como a las 00 hs, imposible que su cuerpo aguante teniendo practica hoy a la mañana. Encima que el finde no fue titular porque estaba recuperándose de una lesión”, “hdp irresponsable, despues tienen que rendir en su trabajo y no puede porque esta con problemas musculares” o “que poco profecional encima la directiva deja de lado a jugadores que si se cuidan hablo de Robert Piris una pena”.

ALISEDA CAMBIA LOS BOTINES POR LA PALA 😱



Ignacio Aliseda, jugador de Cerro Porteño, fue filmado en Guggiari Pádel ayer 21 de octubre.



Hinchada azulgrana expresa su indignación. @ElmS7700 pic.twitter.com/RWeR4x31sV — AhoraPy (@Ahora_Py) October 22, 2026

Ignacio Aliseda, a pesar de ser de los que mejor ha rendido en el Ciclón dentro del mal momento del plantel, no ha estado aislado de la polémica, ya que al inicio de este semestre se mostró molesta porque el anterior técnico Ariel Holan aparentemente no tenía pensado tenerlo en cuenta.