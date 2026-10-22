[VÍDEO] Respect puro entre Gómez y Thiago

Palmeiras derrotó anoche por penales al Fluminense y de esta manera llegó a una nueva final de la Copa Conmebol Libertadores, esperando al ganador de la semifinal que queda entre Flamengo y Estudiantes de La Plata para conocer a su rival. Gustavo Gómez llega de esta manera a una nueva final con el equipo del que es capitán, protagonizando de paso un momento de respeto deportivo muy viral con su par Thiago Silva.
Luego de finalizado el juego entre ambos y consumado el resultado, ambos capitanes se acercaron, se saludaron y se abrazaron compartiendo unas palabras mutuas que daban la impresión de demostrar bastante aprecio y admiración entre los dos.
El momento fue compartido por las propias cuentas oficiales en redes sociales de la Copa Conmebol Libertadores, esto con el mensaje: “El respeto ante todo: el abrazo entre los capitanes, Gustavo Gómez y Thiago Silva”.
Palmeiras llega de esta manera a su segunda final de Copa Libertadores consecutiva, recordando que el año pasado cayó justamente ante uno de los dos semifinalistas que quedan aún en competencia, el Flamengo, enfrentamiento que podría repetirse si el equipo carioca derrota al de La Plata esta noche.