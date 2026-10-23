A full le fantasearon con Cleopatra ndaje La cuerona Janet Massa apareció con un nuevo cortecito en las redes sociales, farmeó facha y el rollo se enloqueció con la nueva imagen que mostró a …

La cuerona Janet Massa apareció con un nuevo cortecito en las redes sociales, farmeó facha y el rollo se enloqueció con la nueva imagen que mostró a sus seguidores. En charla con Crónica, contó que ya le tiraron, “vos sos la Cleopatra morena”. Mientras tanto, ella sigue robando corazoncitos en las redes.

“Me dijeron que me queda superjuvenil, parezco de 20 años. Están locos por mi pelo. Y la chicas me tiran piropos. Aluciné”, contó sobre cómo vive el cambio de look. Lo que en principio fue sentirse cómoda con un nuevo corte de pelo se convirtió en furor seductivo para la muchachada.

“Con los videos que subí me pidieron que siga subiendo y también que evolucione con mi cuerpo, que está mucho mejor”, comentó sobre la lluvia de reacciones que tuvo con sus publicaciones.