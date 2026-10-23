Aliento mbarete a un finalista de la Sudaca “Con el corazón lleno de orgullo y Alegría que casi no me cabe en el pecho ¡Estás en la final!”, le escribió Nadia a su hermano Ángel Romero quien ch…

“Con el corazón lleno de orgullo y Alegría que casi no me cabe en el pecho ¡Estás en la final!”, le escribió Nadia a su hermano Ángel Romero quien chuta por Boca Junior de ashá y quiere conquistar la “Suda” con esos colores. La hermanita está muy orgullosa de los pasos que dio uno de sus peloteros favoritos.

“Ver el camino que has recorrido, todo esfuerzo de meses, se reduce a este momento, por llegar hasta aquí me hace admirarte cada día más y sé perfectamente que este logro no es casualidad. Detrás de este pase a la final hay horas de esfuerzo ,días de cansancio, sacrificio, disciplina absoluta que nadie vio”, le reconoció al capo del chute.

Nadie conoce toda la sitú que Ángel atravesó para llegar a esta fase muy importante de su carrera y es por que eso que le dijo “te levantaste siempre cuando las cosas se ponían difíciles, por eso este triunfo ya es tuyo, sin importar lo que pase en el último partido”.