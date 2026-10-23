Alliana visitó a los damnificados en Ayolas El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, visitó este viernes a las familias afectadas por las inundaciones en Ayolas, Misiones, donde escuch…

Pedro Alliana visitó a damnificados por las inundaciones en Ayolas y anunció que dialogará con Santiago Peña sobre la defensa costera. Su recorrido incluye otras localidades afectadas de Misiones y Ñeembucú.

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, visitó este viernes a las familias afectadas por las inundaciones en Ayolas, Misiones, donde escuchó sus reclamos y conoció de cerca la difícil situación que están atravesando por la crecida del río Paraná.

Durante su recorrido por el albergue, Alliana aseguró que no llegó simplemente para recorrer la zona, sino para escuchar a la gente y buscar soluciones. “No vengo a recorrer, vengo a escuchar los reclamos y solucionar”, expresó ante los medios locales. Uno de los principales pedidos de los pobladores es la construcción de una defensa costera para Ayolas, que ayude a proteger a las familias cada vez que aumenta el nivel del río.

Sobre este punto, Alliana anunció que conversará con el presidente Santiago Peña para analizar la posibilidad del proyecto. El vicepresidente también tiene previsto visitar otras comunidades golpeadas por las inundaciones. Su recorrido incluye Cerrito y culminará en Mayor Martínez, departamento de Ñeembucú.