Almeida ya le dijo que sí a su vuelta a la “O” El propio Éver confirmó que ya hubo un primer contacto con Olimpia y que su regreso al club estaría bien encaminado.

Lo que comenzó como un rumor o una posibilidad que se tiró por redes sociales, de a poco va tomando cada vez más fuerza y podría convertirse en realidad. Éver Almeida ya aseguró que algo hay y que de su parte no hay problema para pegar el regreso a Para Uno.

“Hablé con directivos si me gustaría volver a trabajar en el Olimpia y le dije que sí, para seguir trabajando y aportando lo mío. Pero el presidente ‘Coto’ debe definir eso. Eso sería para el año que viene”, explicó Éver en charla con la 1080 AM.

El ex arquero y DT del Decano afirmó que si se da su vuelta será para un cargo en el que aportaría su experiencia y no más como entrenador del plantel principal. “Mi vuelta al Olimpia así con certeza no tengo. Hablé con algunos dirigentes y me habían dicho si me gustaría trabajar en Olimpia. Ellos piensan que podría dar una mano por experiencia y por lo que represento en Olimpia”, agregó.

Almeida también comentó que ya habló con el presidente Rodrigo Nogués para dar un primer paso, pero aclaró que el proyecto apunta al 2027 y la Copa Libertadores, torneo al que Olimpia ya está clasificado, y su idea es que este sea su último trabajo ligado al fútbol, por lo que no aceptaría otras ofertas.

“No es que yo vaya a ir ahora; se va a hablar con él para ver la posibilidad de unirme el año que viene. Seguro a fin de año me llegarán ofertas del exterior, del Ecuador siempre me llaman, pero me gustaría terminar trabajando aquí, en el Olimpia. Quedamos en encontrarnos con ‘Coto’ y hablar una vez que termine el campeonato”, destacó.

“Tutu” pica en punta

El plantel de Olimpia trabajó este jueves por la mañana en la Villa pensando en lo que será la visita al Sportivo Ameliano este domingo por la mañana en el estadio “Fortaleza del Pikysyry” para el juego correspondiente a la Fecha 16 del Torneo Clausura 2026.

Pablo “Vitamina” Sánchez todavía no probó un posible equipo, pero sí realizó trabajos en el sector defensivo donde deberá definir al reemplazante de Juan Vera, quien venía siendo titular en las últimas fechas y es baja esta vez por una molestia muscular.

En ese sentido, el entrenador probó una línea de cuatro defensores con Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Esteban Matus, la misma defensa que terminó jugando el juego de la fecha pasada ante 2 de Mayo, lo que hace suponer que el “Tutu” pica en punta para ocupar el lugar del lesionado Vera.

Gustavo Vargas fue justamente el elegido por “Vitamina” Sánchez para reemplazar a Vera en el juego ante “Gallo Norteño” cuando este sufre la lesión muscular.

El otro que está expectante es el uruguayo Bryan Bentaberry que también aparece como alternativa para “Vitamina”, que seguirá probando este viernes y ya podría ir armando un posible onceno.

Redes o Alfonso sería la duda

En cuanto al reemplazante de Juan Fernando Alfaro, la otra baja que tendrá el Franjeado para este domingo, “Vitamina” no dio pistas aún, pero la principal alternativa que maneja el DT sería que Fernando Cardozo ocupe esa posición y mandar un volante por derecha, que en este caso podría ser Rodney Redes o Franco Alfonso. Las otras alternativas que tiene a disposición el entrenador son incluir a volantes defensivos como Richard Sánchez, Alex Franco o Sebastián Quintana.