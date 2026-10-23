¡Atentis pescadores! Desde el 2 de noviembre estará prohibido hína pescar ¡A guardar las redes y los anzuelos! El próximo 2 de noviembre arranca hína la veda pesquera en todo el país y los pescadores deberán respetar la pro…

¡A guardar las redes y los anzuelos! El próximo 2 de noviembre arranca hína la veda pesquera en todo el país y los pescadores deberán respetar la prohibición para dar tiempo a que los pira’i se reproduzcan y sigan poblando nuestros ríos.

El MADES informó que la medida se extenderá hasta el 21 de diciembre en las aguas compartidas con Argentina, mientras que en las zonas fronterizas con Brasil irá hasta el 31 de enero de 2027.

Durante este tiempo habrá restricciones para la pesca comercial y deportiva, además de prohibiciones relacionadas con el transporte y la venta de pescados, según las disposiciones vigentes.

Desde el MADES pidieron a los pescadores y a la ciudadanía que respeten la veda, porque la idea es cuidar a los pescaditos durante su época de reproducción y evitar que algunas especies desaparezcan de nuestros ríos.