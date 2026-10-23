Caso Quintana: “le perjudican a Cerro, al hincha y al jugador” El capo de Cerro, Blas Reguera, expresó todo su enojo e indignación luego de que no le quitaran la roja directa al central del Ciclón.

Blas Reguera, presidente de Cerro Porteño, habló con el programa Super Deport de La Tribu 1120 AM acerca del hecho de que no le retiraran la sanción por roja directa al central azulgrana, Lucas Quintana, a pesar de que la propia Comisión de Árbitros reconoció que la tarjeta estuvo mal puesta.

“Recibimos la noticia con mucha indignación y enojo, el caso es simple, ocurrió algo que perjudicó al Club Cerro Porteño, a sus hinchas, que van a ver un espectáculo justo, a un jugador joven que está en pleno ascenso, pero el Tribunal tomó el camino más cómodo que es simplemente aceptar el informe del réferi del partido, que ya se sabe que tomó una decisión equivocada”, afirmó Reguera.

El presidente se quejó de que “uno de los argumentos que escuché es que si le quitaban la roja por esta injusticia, entonces todos los fines de semana el Tribunal iba a recibir pedidos de otros clubes, para que se subsanen otras injusticias. Pues si cada fin de semana hay injusticias, entonces el tribunal tiene que trabajar todos esos fines de semana para que esto deje de ocurrir. Esa es su función”.

El dirigente también expresó bastante impotencia ya que afirma que están intentando hacer las cosas bien, y justo cuando estas parece que se están arreglando de a poco, ocurren situaciones como la de la roja a Lucas Quintana. Lamentó que para este punto, la resolución ya es inapelable y el Club no puede hacer nada.

Aún así, afirmó que trabajarán para que en el futuro se pueda incidir de manera adecuada en las personas que toman este tipo de decisiones en la APF.