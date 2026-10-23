Código de vestimenta: “Creo que es un ataque directo contra la mujer” La fotosky deportiva Leticia Esteche “apareció” sorpresivamente vestida de religiosa con su cámara fotográfica en la cancha. A la hora de profundizar…

La fotosky deportiva Leticia Esteche “apareció” sorpresivamente vestida de religiosa con su cámara fotográfica en la cancha. A la hora de profundizar todo lo ocurrido se mostró firme y dijo que, “yo creo que de verdad directo es un ataque de mujer contra mujer, no creo que haya sido porque un periodista hombre fue en short. Como dice el dicho no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer”, disparó la fotosky.

La cuerona no se guardó nada y siguió con sus expresiones, “siempre sostengo que cuando sos linda de buen físico, inteligente ,carismática directo ya vienen los ataques porque muchas veces ese aura no se tolera. Estamos viviendo una actualidad diferente y eso creo que le cuesta mucho a la vieja escuela”, tiroteó.

El ingenio de loperro es mbarete y le hicieron parte del show del código de vestimenta que fue el tema de la semana y generó revuelo en todas partes voi. La “hermanita” admitió que loperro son rápidos para crear cosas, tomó toda la situación de los memes con mucha simpatía ndaje.

“Lo tomé con muchísimo humor la verdad, porque siempre hay que saber sobrellevar la situación. Soy una persona que le pone mucho humor a todo”, confesó lo que le generó cada meme que recibió.